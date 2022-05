Fiorentina in Conference: Juve ko. Atalanta beffata dall'Empoli (Di sabato 21 maggio 2022) L'ultimo pass per l'Europa lo strappa la Fiorentina , che si qualifica ai preliminari di Conference League grazie al settimo posto in classifica , certificato con la vittoria per 2 - 0 al Franchi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) L'ultimo pass per l'Europa lo strappa la, che si qualifica ai preliminari diLeague grazie al settimo posto in classifica , certificato con la vittoria per 2 - 0 al Franchi ...

Eurosport_IT : LA FIORENTINA BATTE LA JUVE E VA IN CONFERENCE LEAGUE! ???? Un gol di Duncan e un rigore di Nico Gonzalez bastano a… - yassine01937035 : RT @CorSport: #Fiorentina in Conference: #Juve ko. #Atalanta beffata dall'#Empoli ? - CorSport : #Fiorentina in Conference: #Juve ko. #Atalanta beffata dall'#Empoli ? - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: LA FIORENTINA BATTE LA JUVE E VA IN CONFERENCE LEAGUE! ???? Un gol di Duncan e un rigore di Nico Gonzalez bastano ai Viol… - 1889milan : RT @MilanNewsit: Serie A, la classifica aggiornata: Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference. Atalanta fuori da tutto -