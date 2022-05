F1, Gp Spagna: super pole di Leclerc davanti a Verstappen. Sainz è 3° (Di sabato 21 maggio 2022) BARCELLONA - Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1'18"750, davanti al rivale della Red ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) BARCELLONA - Charlesottiene laposition del Gran Premio didi Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1'18"750,al rivale della Red ...

