(Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. (Adnkronos) - Ladiha aperto un fascicolo di indagine in relazione al nuovoin corso da ieri sera contro alcunitra cui quello del ministero dei Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministero degli Esteri. Anche questoè partito darussi riconducibili al collettivo Killnet e il fascicolo dei pm dell'Antiterrorismo della Capitale, coordinati daltore aggiunto Michele Prestipino, confluirà in quello già aperto, per accesso abusivo a sistema informatico, la settimana scorsa dopo l'informatico rivendicato dal collettivo filorusso che ha colpito altri...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Non offriteci un cessate il fuoco, è impossibile senza il ritiro delle truppe russe. La società ucraina… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa russo afferma che il capo di Stato maggiore russo, Gerasimov, e l'omologo Usa, Milley, h… - Adnkronos : In corso #attacco #hacker russi a siti istituzionali italiani: - TV7Benevento : Ucraina: attacco hacker a siti istituzionali italiani, Procura Roma indaga - - BlackWolf4527 : @SoniaLaVera @SecolodItalia1 Strano, all'ambasciata Russa 3 giorni prima dell'attacco all'Ucraina ho scritto: Dragh… -

...le opportunità che potrebbero nascere dalla crisi. Questo potrebbe sembrare ingenuo, insensibile, opportunistico o addirittura offensivo per i cittadini ucraini attualmente sotto, ma ...Un altroaveva invece tentativi di bloccare i sistemi informatici dell'Eurovision Song Contest, poi vinto da una formazione musicale'Chi attacca usando la violenza ha sempre torto. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso del suo intervento alla scuola 'Dante Alighieri' di Sommacampagna, nel veronese. Questo è quello che noi ...Questo, in breve, finisce già per danneggiare alcuni settori europei, quali quello vitivinicolo italiano (che deve molto alle esportazioni in Russia). Tuttavia, sembra che queste industrie, da sole, n ...