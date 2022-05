Terracina, aggrediscono i carabinieri sulla porta di casa: in manette due giovani pregiudicati (Di venerdì 20 maggio 2022) Terracina – Nella tarda mattinata dell’17 maggio 2022 i militari della locale Stazione carabinieri, collaborati da quelli dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina, hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, il primo 31enne e la seconda 24enne, conviventi, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che avevano usato violenza nei confronti del personale operante che si era recato presso la loro abitazione. Nello specifico i militari giunti presso l’abitazione dei due per procedere ad un atto di P.G., appena la donna aprendo la porta si avvedeva della presenza dei carabinieri, iniziava a spintonare usando violenza nei confronti di uno degli operanti e poi nei confronti degli altri due, a lei si aggiungeva anche il suo compagno. A seguito dell’aggressione i militari ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Nella tarda mattinata dell’17 maggio 2022 i militari della locale Stazione, collaborati da quelli dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di, hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, il primo 31enne e la seconda 24enne, conviventi, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che avevano usato violenza nei confronti del personale operante che si era recato presso la loro abitazione. Nello specifico i militari giunti presso l’abitazione dei due per procedere ad un atto di P.G., appena la donna aprendo lasi avvedeva della presenza dei, iniziava a spintonare usando violenza nei confronti di uno degli operanti e poi nei confronti degli altri due, a lei si aggiungeva anche il suo compagno. A seguito dell’aggressione i militari ...

