Salone del Libro di Torino 2022, la guida: ecco tutto quello che c’è da sapere e gli appuntamenti da non perdere. Ecco i nostri consigli (Di venerdì 20 maggio 2022) 110.000 mq di superficie complessiva – 10mila in più rispetto ad ottobre 2021; 893 editori presenti; quasi 2mila eventi tra Salone “main” e Off. Aggiungi ancora posto a tavola che c’è un Libro in più, potrebbe essere lo slogan del Salone del Libro 2022 di Torino. Il primo con Covid “endemico”, senza GreenPass ma con mascherina Ffp2, probabilmente con 33 gradi all’ombra (record di maggio torinese pre Covid e in pieno cambiamento climatico) tra sabato 21 domenica 22 maggio. Ad inaugurare la kermesse c’era il ministro della Cultura Franceschini, quello che le librerie le volle aperte, modello beni di prima necessità, appena sfumato il primo lockdown; e quello dell’Istruzione, Bianchi, che tempo addietro sembrava più propenso a spingere gli studenti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) 110.000 mq di superficie complessiva – 10mila in più rispetto ad ottobre 2021; 893 editori presenti; quasi 2mila eventi tra“main” e Off. Aggiungi ancora posto a tavola che c’è unin più, potrebbe essere lo slogan deldeldi. Il primo con Covid “endemico”, senza GreenPass ma con mascherina Ffp2, probabilmente con 33 gradi all’ombra (record di maggio torinese pre Covid e in pieno cambiamento climatico) tra sabato 21 domenica 22 maggio. Ad inaugurare la kermesse c’era il ministro della Cultura Franceschini,che le librerie le volle aperte, modello beni di prima necessità, appena sfumato il primo lockdown; edell’Istruzione, Bianchi, che tempo addietro sembrava più propenso a spingere gli studenti delle ...

