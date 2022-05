(Di venerdì 20 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Unresta ilper le vittime del, ma c'è anche ladi. A dodici mesi di distanza dalla tragedia della funivia - in cui hperso la vita 14 persone tra cui due bambini - la comunità ricorda quanto accaduto il 23 maggio e lo fa lunedì con una messa, quindi con un ceppo (questa cerimonia sarà riservata) in ricordo di chi ha perso la vita nella cabina numero 3. In quella ovovia, in una delle prime domeniche di soleil lockdown, sono precipitati i sogni di Serena Cosentino, 27 anni di origini calabresi e una borsa di studio al Cnr, del fidanzato di origine iraniana Mohammed Reza Shahisavandi, 30 anni, della coppia emiliana Roberta Pistolato (festeggiava i suoi 40 anni) e Angelo ...

TV7Benevento : Mottarone: dolore e voglia di ripartire, un anno dopo si attende giustizia per 14 morti - -

"Chiunque sia stato in cima alquel giorno - sono le parole del Procuratore di Verbania ... racconta all'ANSA: "Se chiudo gli occhi rivedo ancora quello scenario diimmenso reso ancora ...... in occasione del primo anniversario della strage della funivia del, si terrà una commemorazione in ricordo delle vittime e della tragedia che ha stretto nell'intera comunità. Sarà ...Milano, 20 mag. Un anno dopo resta il dolore per le vittime del Mottarone, ma c'è anche la voglia di ripartire. A dodici mesi di distanza dalla tragedia della f ...A un anno di distanza è impossibile cancellare quella tragedia. In una domenica calda, col cielo sereno e il Covid che finalmente arretra, verso le 12.30 la notizia choc rimbalza sui media di tutto il ...