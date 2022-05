La popstar Rihanna è diventata mamma Ha partorito un maschietto a Los Angeles

Advertising

lpfattisentire : RT @Pibeciclide: @annalisa__scar @creviceart @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @gorgamonica1 @Lia_Varoli Oh Pausini… - lpfattisentire : RT @creviceart: @annalisa__scar @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @gorgamonica1 @Pibeciclide @Lia_Varoli Vince Riha… -

La pancia diè stata molto in vista negli ultimi mesi della gravidanza e la fondatrice della linea beauty Fenty era stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver "rivoluzionato ...è diventata mamma . Laha dato alla luce il suo primo figlio con A$AP Rocky e i fan non potrebbero essere più felici. Leggi anche > Trae Asap Rocky torna il sereno: nuovo ...Rihanna è ufficialmente mamma: la cantante, attrice e imprenditrice della moda, 34 anni, originaria delle isole Barbados, ha dato alla luce un maschietto. Il parto risale al 13 maggio ed è avvenuto a ...Rihanna ha partorito il suo primo figlio con A$ap Rocky ... quella voglia mai nascosta che la popstar e imprenditrice aspettava da tempo, all’improvviso aveva scelto la via del silenzio, netta e scura ...