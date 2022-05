La Lega non metterà il veto su Meloni Giorgia premier? Dubbi dal Colle... (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Centrodestra sarà unito alle prossime elezioni politiche. Fonti ai massimi livelli di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non hanno alcun Dubbio e, nonostante le divisioni dell'altro giorno durante il pranzo ad Arcore tra i leader, spiegano che alla fine si troverà il modo di correre insieme. Il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Centrodestra sarà unito alle prossime elezioni politiche. Fonti ai massimi livelli di, Fratelli d'Italia e Forza Italia non hanno alcuno e, nonostante le divisioni dell'altro giorno durante il pranzo ad Arcore tra i leader, spiegano che alla fine si troverà il modo di correre insieme. Il... Segui su affaritaliani.it

Advertising

AndreaVenanzoni : Il sondaggio Ghisleri che vede la Lega nel Lazio all’8%, sotto il M5S, dovrebbe far suonare qualche campanello d’al… - AndreaMarcucci : Ascoltare #Salvini durante l’informativa del Presidente Draghi sull’Ucraina è desolante. Lo dico con amarezza, il l… - Agenzia_Ansa : Tensione sulla Concorrenza, la Lega non vuole la fiducia - Politica Draghi: 'Io non sono stato eletto, ma nominato… - Antonio98854326 : @elena_elnmrl15 L'alternativa esiste fra non molto si andrà a votare e la Lega Salvini premier e la salvezza d'Italia e degli italiani - gabrillasarti2 : @matteosalvinimi Sostieni il governo che ha ricominciato a invadere l' Italia e escludi Draghi dai complici ? Ora s… -