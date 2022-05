Gazzetta: RedBird Capital Partners stringe per l’acquisto del Milan, firme in arrivo (Di venerdì 20 maggio 2022) Alla fine il sorpasso si è completato: la società d’investimento americana RedBird Capital Partners ha superato gli arabi di Investcorp in volata ed ora è vicinissima all’acquisizione del Milan. La cessione societaria del Milan – scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport – ha ripreso moltissimo vigore nelle ultime ore dopo qualche settimana di silenzio. L’offerta è stata alzata a 1,3 miliardi di euro, la struttura finanziaria dell’operazione presentata dagli americani è più convincente rispetto a quella di Investcorp, che di fatto ha congelato la trattativa con Elliot, che – ed è una novità – rimarrebbe all’interno del club come azionista di minoranza. È un modo di garantire la continuità aziendale, scrive la Gazzetta. Continuità che verrà assicurata anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Alla fine il sorpasso si è completato: la società d’investimento americanaha superato gli arabi di Investcorp in volata ed ora è vicinissima all’acquisizione del. La cessione societaria del– scrive l’edizione online delladello Sport – ha ripreso moltissimo vigore nelle ultime ore dopo qualche settimana di silenzio. L’offerta è stata alzata a 1,3 miliardi di euro, la struttura finanziaria dell’operazione presentata dagli americani è più convincente rispetto a quella di Investcorp, che di fatto ha congelato la trattativa con Elliot, che – ed è una novità – rimarrebbe all’interno del club come azionista di minoranza. È un modo di garantire la continuità aziendale, scrive la. Continuità che verrà assicurata anche ...

