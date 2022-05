D’Angelo | rivela tre motivi per credere nella rimonta | “I ragazzi hanno voglia di giocare”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Il tecnico nerazzurro Lucaha incontrato questa mattina la stampa per la consueta conferenza della vigilia: domani (ore 18.00) il prato dell’Arena determinerà la prima finalista dei Playoff Serie BKT 2021-2022. La gara di andata ha premiato il Benevento, adesso forte anche di un doppio risultato a disposizione nel match di ritorno, ma il Pisa non ha ancoradi alzare bandiera bianca. Approccio – Molte volte si prepara un determinato tipo di partita, poi capitano eventi che la cambiano in maniera totale. Dobbiamo essere intelligenti, sapendo che la partita ha uno sviluppo in più di novanta minuti. Cercheremo di trovare subito la rete che varrebbe il passaggio del turno, ma farla dopo andrebbe bene lo stesso. Condizione – Hermannsson oggi si allena con la squadra e vediamo come sta. De Vitis deve provare. ...