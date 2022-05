Borsa: Milano resta a galla (+0,1), male le banche, giù Cnh (Di venerdì 20 maggio 2022) Ha chiuso poco convinta Piazza Affari (+0,1%) l'ultima seduta di settimana, nell'86/o giorno di guerra in Ucraina. Hanno patito le banche, da Fineco ( - 1,7%), Unicredit e Mps ( - 1,5%), Banco Bpm ( - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Ha chiuso poco convinta Piazza Affari (+0,1%) l'ultima seduta di settimana, nell'86/o giorno di guerra in Ucraina. Hanno patito le, da Fineco ( - 1,7%), Unicredit e Mps ( - 1,5%), Banco Bpm ( - ...

Advertising

jennifersslaugh : A Milano per via del caldo mortale ho fatto solo 10 foto e queste due a me. Fine della breve storia triste (non ho… - BJLiguria : Borsa: chiusura in lieve rialzo per Milano, spread oltre quota 200 - - fisco24_info : Borsa: Milano resta a galla (+0,1), male le banche, giù Cnh: Guadagni per auto e farmaceutici. Perde Saipem - infoiteconomia : Borsa Milano in deciso rialzo spinta da automotive, attesa Wall Street Da Reuters - infoiteconomia : Borsa Milano annulla rialzi in scia a Wall Street, giù Cnh Da Reuters -