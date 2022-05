Berlusconi, pranzo vista mare a Napoli con Marta Fascina (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi sta finendo di pranzare in un ristorante a mare chiaro, seduto a un tavolo vista mare. Accanto ha la compagna Marta Fascina e di fronte la senatrice Licia Ronzulli, oltre ad alcune persone dello staff. È stato un pranzo a base di mozzarella, calamari e gamberetti fritti, scialatielli alle vongole, dolci napoletani misti e bevuto Fiano di Avellino. A poca distanza, un gruppetto di persone sta aspettando per salutarlo o per chiedere una foto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente di Forza Italia, Silviosta finendo di pranzare in un ristorante achiaro, seduto a un tavolo. Accanto ha la compagnae di fronte la senatrice Licia Ronzulli, oltre ad alcune persone dello staff. È stato una base di mozzarella, calamari e gamberetti fritti, scialatielli alle vongole, dolci napoletani misti e bevuto Fiano di Avellino. A poca distanza, un gruppetto di persone sta aspettando per salutarlo o per chiedere una foto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

