Attacco hacker ai siti istituzionali: anche il Ministero dell’Istruzione preso di mira (Di venerdì 20 maggio 2022) Un Attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso dalla tarda serata di ieri, giovedì 19 maggio. La notizia è confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) Una vari portaliitaliani è in corso dalla tarda serata di ieri, giovedì 19 maggio. La notizia è confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i. L'articolo .

