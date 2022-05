Ultime Notizie – Città di Castello, uomo trovato morto in casa con ferita alla testa: aperta un’inchiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Indagini sono in corso sulla morte di un quarantunenne trovato senza vita ieri sera in un appartamento nel centro storico di Città di Castello, in provincia di Perugia. A dare l’allarme è stato un amico della vittima che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni, è entrato nell’appartamento, di cui aveva le chiavi, e ha trovato il corpo. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell’uomo trovato ai piedi del letto con una frattura alla gamba sinistra e una ferita alla testa. Inoltre tracce di sangue sono state trovate in vari ambienti della casa. Sul posto sono arrivati il pm di turno, la Squadra Mobile di Perugia, il gabinetto provinciale della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Indagini sono in corso sulla morte di un quarantunennesenza vita ieri sera in un appartamento nel centro storico didi, in provincia di Perugia. A dare l’rme è stato un amico della vittima che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni, è entrato nell’appartamento, di cui aveva le chiavi, e hail corpo. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell’ai piedi del letto con una fratturagamba sinistra e una. Inoltre tracce di sangue sono state trovate in vari ambienti della. Sul posto sono arrivati il pm di turno, la Squadra Mobile di Perugia, il gabinetto provinciale della ...

