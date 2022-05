Rapina al centro scommesse, arrestato dai carabinieri (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avrebbe messo a segno una Rapina ad un centro scommesse del Vomero, a Napoli, insieme ad un suo complice (ancora in corso di identificazione) giungendo sul posto in sella a due scooter rubati. Per questo motivo i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con cui si applica la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne napoletano. L’uomo deve rispondere di Rapina aggravata e ricettazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avrebbe messo a segno unaad undel Vomero, a Napoli, insieme ad un suo complice (ancora in corso di identificazione) giungendo sul posto in sella a due scooter rubati. Per questo motivo ihanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con cui si applica la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne napoletano. L’uomo deve rispondere diaggravata e ricettazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

