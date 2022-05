Raccomandazioni analisti - focus su Generali

Advertising

Il Sole 24 ORE

pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto) Titoalo Emittente Raccomandazione Variazione Target Variazione Danieli Equita\ Buy = 32.00 = ...La media delleè, quindi, comprare con un prezzo obiettivo medio indicato dagliche esprime una sottovalutazione media del 60% circa. Il fair value, calcolato con il metodo ... Mai dire vendere. Che peso dare alle raccomandazioni degli analisti finanziari, sbilanciate sul “comprare” - Il Sole 24 ORE Panoramica Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) riguardo: Bank of America Corp. Leggi la Panoramica di Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) su Investing.com.Titolo in deciso rialzo in avvio di seduta a Piazza Affari, in scia ai giudizi positivi degli analisti in seguito alla diffusione dei risultati del primo trimestre 2022. Le azioni Interpump balzano de ...