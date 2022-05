Puglia | rimorchiatore affondato al largo delle coste | quattro morti | salvo il comandante

(Di giovedì 19 maggio 2022) Unalpugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Secondo quanto si spprende, almeno due persone sono morte e altre tre che si trovavano a bordo risultano disperse. È stato tratto in, e si trova ricoverato in ospedale a Bari, il, un 63enne siciliano.

