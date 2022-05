Prioritario fermare l' avanzata dei russi | l' esercito di Kiev mina e fa saltare un ponte nel Lugansk | il

Advertising

neoliberista : Noi invece crediamo che l'#Italia sia strategica nella #Nato e in #UE ma l'ipocrisia di troppi leader politici ci… -

RiminiToday

Le immagini arrivano dalle bodycam degli stessi soldati che prima completano le operazioni per minare un ponte nel Lugansk perl'offensiva russa verso Severodonetsk e Lysychansk. Prima sisemano l'esplosivo e poi si allontano, facendo saltare la struttura a distanza. 19 maggio 2022Ritengo in ogni modoil dilagare della cosiddetta Carriera Alias nelle scuole romagnole e italiane, poiché un conto è l'educazione al rispetto e all'inclusione, altro conto sono i ... Studenti transgender, il liceo avvia la "Carriera Alias". La Lega furente: "Fuga in avanti ideologica" Le immagini arrivano dalle bodycam degli stessi soldati che prima completano le operazioni per minare un ponte nel Lugansk per fermare l'offensiva russa verso Severodonetsk e Lysychansk.Dal prossimo anno scolastico il Liceo prevedrà questa possibilità. Il consigliere regionale leghista Montevecchi si scaglia contro la decisione ...