Mondiali Qatar 2022, i 36 arbitri: c'è Orsato, nell'elenco anche 6 donne (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attesa è sempre più alta in vista dell'inizio del Mondiale in Qatar del 2022. L'Italia non prenderà parte alla competizione, la squadra di Roberto Mancini è stata clamorosamente eliminata agli spareggi. Nel frattempo è stata ufficializzata la lista dei direttori di gara: 36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara sono stati scelti in stretta collaborazione con le sei confederazioni. Italia Daniele Orsato Ciro Carbone (assistente) Alessandro Giallatini (assistente) Massimiliano Irrati (Var) Paolo Valeri (Var) "Come sempre, il criterio che abbiamo utilizzato è 'la qualità prima di tutto' e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il più alto livello di arbitraggio a livello mondiale. La Coppa del Mondo 2018 è stata un grande successo, in parte grazie all'elevato standard di arbitraggio, e faremo del ...

