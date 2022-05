Milan, Amelia: “Il popolo rossonero merita lo scudetto, speriamo di festeggiare a Reggio Emilia” (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex portiere Marco Amelia si è espresso in merito alla lotta scudetto e lo ha fatto in occasione del Memorial ‘Claudio Lippi’, evento in memoria del giornalista di Milan Channel scomparso quasi 10 anni fa. “Il Milan merita lo scudetto per il percorso che ha intrapreso da qualche anno. Pioli ha fatto un ottimo lavoro insieme al suo staff ed i giocatori hanno sentito addosso la maglia rossonera sempre di più giorno dopo giorno. Andiamo tutti a Reggio Emilia, sperando di festeggiare. Tutto il popolo rossonero merita questo scudetto” ha dichiarato Amelia. Il portiere, campione d’Italia con il Milan nel 2011, ha poi aggiunto: “I ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex portiere Marcosi è espresso in merito alla lottae lo ha fatto in occasione del Memorial ‘Claudio Lippi’, evento in memoria del giornalista diChannel scomparso quasi 10 anni fa. “Illoper il percorso che ha intrapreso da qualche anno. Pioli ha fatto un ottimo lavoro insieme al suo staff ed i giocatori hanno sentito addosso la maglia rossonera sempre di più giorno dopo giorno. Andiamo tutti a, sperando di. Tutto ilquesto” ha dichiarato. Il portiere, campione d’Italia con ilnel 2011, ha poi aggiunto: “I ...

Advertising

gilnar76 : Amelia: «Ecco cosa mi ha sopreso del #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Milan, #Amelia: “Il popolo rossonero merita lo scudetto, speriamo di festeggiare a #ReggioEmilia” - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Serie A, Amelia: “Scudetto? Non me ne voglia l’Inter, ma il Milan merita…” - sportface2016 : #Milan, #Amelia: “Il popolo rossonero merita lo scudetto, speriamo di festeggiare a #ReggioEmilia” - Mediagol : VIDEO Serie A, Amelia: “Scudetto? Non me ne voglia l’Inter, ma il Milan merita…” -