Lojack - La gestione del cliente è più facile con SmartDealer 4 0

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 maggio 2022) Prevedere il futuro (del veicolo) grazie alla telematica. No, non è una boutade, perché i nuovi sistemi telematici sono sempre più capaci di prevenire i malfunzionamenti della vettura attraverso un'attività di manutenzione predittiva e un'assistenza mirata nei momenti più critici. E questo è quello che poromette la release 4.0 della piattaforma telematica pensata per i dealer di, presentata durante l'Automotive Dealer Day, in corso a Verona. "Con4.0 offriamo la possibilità ai concessionari di avere accesso in tempo reale a molteplici informazioni relative alla vita quotidiana del veicolo, utili per offrire tempestivamente indicazioni ed eventualmente l'assistenza necessaria algenerando ingressi nel proprio service - spiega Nicola Mannari, Sr Sales Director di ...