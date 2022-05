Io, lei e le altre: per “Il Venerdì è Donna” incontro con la scrittrice libanese Jana Fawwaz el-Hassan (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo appuntamento del Venerdì è Donna la rassegna di incontri dedicata alle donne e alla letteratura araba, organizzata dal Pio Monte della Misericordia e MReditori. Venerdì 20 maggio alle ore 17 al Pio Monte della Misericordia sarà presentato il libro Io, lei e le altre della scrittrice libanese Jana Fawwaz el-Hassan. All’incontro parteciperanno: la scrittrice libanese Nada Skaff, Antonino d’Esposito, direttore editoriale di MReditori, Giovanna Ragusa editore e Maurizio Burale, responsabile eventi culturali del Pio Monte della Misericordia. Nel romanzo Io, lei e le altre la protagonista, Sahar racconta della sua vita, dall’infanzia ai trent’anni, fatta di continui ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo appuntamento della rassegna di incontri dedicata alle donne e alla letteratura araba, organizzata dal Pio Monte della Misericordia e MReditori.20 maggio alle ore 17 al Pio Monte della Misericordia sarà presentato il libro Io, lei e ledellael-. All’parteciperanno: laNada Skaff, Antonino d’Esposito, direttore editoriale di MReditori, Giovanna Ragusa editore e Maurizio Burale, responsabile eventi culturali del Pio Monte della Misericordia. Nel romanzo Io, lei e lela protagonista, Sahar racconta della sua vita, dall’infanzia ai trent’anni, fatta di continui ...

