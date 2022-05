Fmi: “La riduzione del reddito di cittadinanza per chi trova lavoro deve essere graduale”. E chiede modifiche alla tassa sugli extraprofitti (Di giovedì 19 maggio 2022) Il “recente rafforzamento dei requisiti legati all’accettazione di un posto di lavoro e i legami con la formazione sono uno step benvenuto” nell’ambito della messa a punto del reddito di cittadinanza, ma “per evitare dipendenza dal welfare e disincentivi al lavoro, il meccanismo di ritiro del beneficio in risposta al reddito da lavoro dovrebbe essere graduale“. A scriverlo, nel rapporto periodico sull’Italia, è il Fondo monetario internazionale, che conferma quanto chiesto da tutti gli esperti: ai beneficiari dovrebbe essere consentito il cosiddetto “cumulo parziale” tra lavoro e sussidio. Il Fmi, nel documento, ripete anche come ogni anno che il livello del beneficio “in alcune aree del Paese è elevato rispetto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il “recente rafforzamento dei requisiti legati all’accettazione di un posto die i legami con la formazione sono uno step benvenuto” nell’ambito della messa a punto deldi, ma “per evitare dipendenza dal welfare e disincentivi al, il meccanismo di ritiro del beneficio in risposta aldadovrebbe“. A scriverlo, nel rapporto periodico sull’Italia, è il Fondo monetario internazionale, che conferma quanto chiesto da tutti gli esperti: ai beneficiari dovrebbeconsentito il cosiddetto “cumulo parziale” trae sussidio. Il Fmi, nel documento, ripete anche come ogni anno che il livello del beneficio “in alcune aree del Paese è elevato rispetto al ...

