Su Netflix arrivano gli eventi in diretta streaming (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo i videogiochi, Netflix apre ora agli eventi in diretta streaming. L'azienda guidata da Reed Hastings ha confermato al sito specializzato The Verge l'intenzione di puntare su eventi dal vivo all'interno della propria piattaforma: si inizierà con show comici e spettacoli dal vivo – come Netflix is a Joke Fest, un festival organizzato a Los Angeles con più di 130 aspiranti comici che verrà trasmesso dall'app statunitense. All'inizio si tratteranno comunque di registrazioni e non di veri e propri eventi in diretta streaming – che fa tutta la differenza del mondo in termini di investimenti e di infrastrutture da impiegare per la trasmissione, come ci ha insegnato DAZN con la serie A nel corso di quest'anno – ma si tratta comunque di un ...

