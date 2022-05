“Striscia la Notizia” | la frase più volgare di sempre | Myrta Merlino | “Deve essere seppellito dalle sue parole”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella serata di ieri, martedì 17 maggio, “la” ha mandato in onda un servizio che dimostra come in Italia il maschilismo sia ancora un grande problema culturale. Ci ha pensato l’inviata Rajae Bezzaz che ha riportato alla luce uno scandalo di qualche anno fa, quando il tema del catcalling e più in generale degli insulti e delle violenze verbali sulle donne non era ancora così sentito come oggi. “la”, maschilismo: laorrenda di Nicola Lagioia Nicola Lagioia, stimatissimo scrittore plurivincitore del Premio Strega e soprattutto potente direttore del Salone del Libro di Torino, ha pronunciato unaorrenda, tempo fa. La vittima dell’insulto sessista era la scrittrice Melissa Panarello, nome d’arte Melissa P. “Con lei c’è una sola casa da fare. La ...