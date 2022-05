Settimana mondiale della tiroide: ecografie gratuite ai bambini in Pediatria il 31 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ecografia tiroidea ai bambini ecografie tiroidee gratuite ai bambini il 31 maggio nell'Unità operativa di Pediatria al Santa Chiara. E' una delle iniziative con cui l'Aoup aderisce alla Settimana ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ecografiaa aiaiil 31nell'Unità operativa dial Santa Chiara. E' una delle iniziative con cui l'Aoup aderisce alla...

Advertising

Nazione_Pisa : Settimana mondiale della tiroide: ecografie gratuite ai bambini in Pediatria il 31 maggio - robfer2010 : @Deputatipd @EnricoLetta @serracchiani @pdnetwork Qualcuno mi puo' spiegare il concetto di 'Nuovo ordine Mondiale '… - valter_menconi : La grande rapina per porre fine alla sovranità nazionale 'I nostri diritti e la sovranità nazionale stanno per ess… - peppe_roncino : @Ettore31791256 @IlPugilista @idirinho_93 Ci sta, direi o subito prima o qualche settimana dopo il mondiale. - robfer2010 : @mara_carfagna @MarinSanna Qualcuno mi puo' spiegare il concetto di 'Nuovo ordine Mondiale ' ? pare che fino a qual… -