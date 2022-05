Advertising

sportface2016 : +++Processo #plusvalenze, respinto in Appello il ricorso della Procura #Figc. Confermato il proscioglimento di… - ciropellegrino : I centri sociali di #Napoli e gli striscioni contro la portaerei USA #Truman nel golfo partenoopeo. (lo striscione… - claudioruss : Dopo gli striscioni contro #DeLaurentiis, #Spalletti e la stampa locale, contestate anche le magliette 2021-2022 de… - Franciwinwar : @Andrea842631710 Andrea ho un dubbio esistenziale. Dovrei credere a Walter de maggio abbia chiamato il presidente d… - pisto_gol : RT @Gazzetta_it: Napoli, gli ultrà contro i fischi virtuali: 'Mercenari, mai napoletani' -

GonfiaLaRete

...il protocollo di intesa con il ministero della Cultura che conferma anche quest'anno l'ingresso gratuito ai musei periscritti di tutte le edizioni della 'Race for the Cure 2022'. Ada ...... aè comparso l'ennesimo striscione di contestazione nei confronti dei calciatori e del ... squadra e società, di anteporreinteressi economici a quelli sportivi. SSC Napoli - Gli auguri per il 91esimo compleanno di Ferlaino - Gonfia la Rete Olivera-Napoli, le parti non sono più vicine come nelle settimane scorse: arriva la confessione del presidente del Getafe a microfoni spenti. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ...La stagione del Napoli è ormai giunta al termine con il terzo posto e la ... ventunenne ala sinistra tutta tecnica e rapidità che colmerà il vuoto di Insigne e contribuirà a ridurre gli ingaggi.