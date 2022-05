Le pagelle del Pisa – Beruatto sfortunato, Sibilli troppo egoista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Pisa esce sconfitto dal Ciro Vigorito e ora dovrà per forza vincere la sfida di ritorno all’Arena Garibaldi-Anconetani per conquistare la finale. Le pagelle dei nerazzurri: Nicolas 5,5: Il tiro di Lapadula è centrale ma anche ravvicinato e inaspettato. Poteva fare meglio? Difficile, anche se la palla gli passa sotto le gambe… Birindelli 5,5: Un cross molto insidioso dopo pochi secondi di gioco, poi Masciangelo gli prende le misure e la catena sinistra offensiva del Benevento lo costringe a una gara difensiva. Leverbe 5: A inizio ripresa mura Lapadula, ma poi entra anche lui in modo determinante nella sciagurata azione difensiva che libera Lapadula al tiro decisivo. De Vitis 6: Finché resta in campo non ne sbaglia una. Legge bene ogni situazione. (10’st Berra 6: Un buon ingresso, non si segnalano grosse ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilesce sconfitto dal Ciro Vigorito e ora dovrà per forza vincere la sfida di ritorno all’Arena Garibaldi-Anconetani per conquistare la finale. Ledei nerazzurri: Nicolas 5,5: Il tiro di Lapadula è centrale ma anche ravvicinato e inaspettato. Poteva fare meglio? Difficile, anche se la palla gli passa sotto le gambe… Birindelli 5,5: Un cross molto insidioso dopo pochi secondi di gioco, poi Masciangelo gli prende le misure e la catena sinistra offensiva del Benevento lo costringe a una gara difensiva. Leverbe 5: A inizio ripresa mura Lapadula, ma poi entra anche lui in modo determinante nella sciagurata azione difensiva che libera Lapadula al tiro decisivo. De Vitis 6: Finché resta in campo non ne sbaglia una. Legge bene ogni situazione. (10’st Berra 6: Un buon ingresso, non si segnalano grosse ...

