Cultura | Corte conti | ' gestione in equilibrio per Istituto nazionale studi sul rinascimento'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 45/2022, la gestione 2020 dell'Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Insr). La gestione, in equilibrio, presenta un utile di 17.494 euro, in crescita del 19,6% sul 2019, con accantonamento a riserva patrimoniale e aumento del patrimonio netto. I contributi pubblici, principale fonte di entrata, costituiscono il 98,3% del valore della produzione (468.298 euro); quelli privati formano solo l'1% dei ricavi. Le entrate derivanti dal 5 per mille e dalle sopravvenienze attive rappresentano lo 0,6%. Non risultano iscritti in bilancio ricavi derivanti da attività autonome, salvo crediti per pubblicazioni (1.549 euro), che ...

