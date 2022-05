Centrodestra | Salvini “Toni diversi ma niente di irrecuperabile”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io lavoro per unire e in tanti comuni dove si va al voto a giugno ilè unito”. Al vertice di ieri “ci sono statie visioni un pò diverse da chi era intorno al tavolo madi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio anch’io su Rai Radio1. “Sulla Sicilia l’importante è che decidano i siciliani, arriviamo al voto il 12 giugno a Palermo e Messina con l’obiettivo di vincere e il giorno dopo si può risolvere la questione ‘Musumecì in Sicilia come abbiamo sempre fatto in passato” aggiunge il leader del Carroccio. – foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

