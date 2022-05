Calciomercato Napoli, big in bilico: tifosi spiazzati dall’annuncio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Uno dei big del Napoli si è aperto in una lunga intervista concessa a ‘Onze Mondial’: “vedremo cosa accadrà a fine stagione, qui sto bene” Dopo il saluto a Lorenzo Insigne al termine della sua ultima partita al “Maradona”, il Napoli si appresta a vivere l’ultima partita dell’anno senza grosse pressioni. La squadra di Luciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Uno dei big delsi è aperto in una lunga intervista concessa a ‘Onze Mondial’: “vedremo cosa accadrà a fine stagione, qui sto bene” Dopo il saluto a Lorenzo Insigne al termine della sua ultima partita al “Maradona”, ilsi appresta a vivere l’ultima partita dell’anno senza grosse pressioni. La squadra di Luciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - serieAnews_com : ?? #Napoli, #Koulibaly apre all'addio ??? 'Amo questi tifosi, vedremo a fine stagione cosa succederà' - Sichkar1999 : RT @cmdotcom: #Koulibaly : 'A #Napoli sto bene, De Laurentiis ha detto no a tante offerte. Futuro? Vedremo a fine stagione' - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV ?? #Napoli, rischia di saltare l'affare #Olivera ?? Un club pronto a pagare subito la clausola… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, un estremo difensore italiano come secondo portiere ?? Si libererà a parametro zero al termine della stagione… -