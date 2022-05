Uomini e Donne | il nuovo cavaliere di Gemma fa un regalo anche a Tina e Maria

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 maggio 2022) Grandi novità in arrivo perGalgani, che continua a collezionare deludenti storie d'amore a. Nella puntata di martedì 17 maggio, la dama piemontese ha appreso che un uomo è intervenuto nel programma per poterla conoscere. Quest'uomo si chiama Francesco MaurizioRicciardi, ma si fa chiamare soltanto Maurizio. OvviamenteCipollari non si è limitata ad osservare, bensì è intervenuta punzecchiando la dama piemontese. Alla fine questoè riuscito a catturare l'interesse di tutti, specie quando ha elogiato l'opinionista Cipollari ed ha fatto recapitare dei pensierini per! Aarriva Maurizio Ricciardi: la sorpresa per ...