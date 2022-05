Advertising

Tiscali Notizie

Il Consiglio dei ministri, riunito oggi a Palazzo Chigi, ha approvato le linee guida del nuovo contratto di servizio della. Lo riferiscono fonti di governo. 17 maggio 202219.55 Draghi: "Biden deve chiamare Putin" Ha ribadito l'obiettivo della pace il premier Mario Draghi, in apertura del. Secondo Draghi occorre che tutti gli alleati, ma in particolare gli Stati Uniti e la Russia, si siedano attorno a un tavolo in cui l'Ucraina sia l' attore principale. Lo riferiscono i presenti. ... Rai, Cdm approva linee guida nuovo contratto di servizio Roma, 17 mag. (askanews) - Il Consiglio dei ministri, riunito oggi a Palazzo Chigi, ha approvato le linee guida del nuovo contratto di servizio ...L’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, convocato dal Copasir nell’ambito ... notizie vere il fulcro dei programmi e dei dibattiti. Ieri, si è parlato in Cdm di rinnovo del contratto di ...