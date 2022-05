Oggi è un altro giorno, Samuel Peron dopo la morte della madre torna in tv e dice a Serena Bortone … (Di martedì 17 maggio 2022) Il noto ballerino e maestro di ballo di Ballando con le stelle, purtroppo in quest’ultimo periodo ha dovuto affrontare un grande dolore, per via della morte improvvisa della sua mamma Gianna Costenaro. Il ballerino da un pò di tempo a questa parte fa parte del cast del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. dopo la morte della mamma, pare che sia stato però lo stesso Samuel a chiedere alla redazione e produzione di poter stare per qualche giorno lontano dai riflettori, almeno fino a che non avrebbe metabolizzato il lutto. Samuel Peron, il grave lutto per il ballerino è venuta a mancare la sua mammaA dare la notizia ... Leggi su baritalianews (Di martedì 17 maggio 2022) Il noto ballerino e maestro di ballo di Ballando con le stelle, purtroppo in quest’ultimo periodo ha dovuto affrontare un grande dolore, per viaimprovvisasua mamma Gianna Costenaro. Il ballerino da un pò di tempo a questa parte fa parte del cast del programmaè undilamamma, pare che sia stato però lo stessoa chiedere alla redazione e produzione di poter stare per qualchelontano dai riflettori, almeno fino a che non avrebbe metabolizzato il lutto., il grave lutto per il ballerino è venuta a mancare la sua mammaA dare la notizia ...

