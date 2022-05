Giovani del Sud e scuola-lavoro (Di martedì 17 maggio 2022) Sono innamorati della loro terra e non voglio andarsene. Ma sanno che la pandemia ha peggiorato la situazione, aumentato le disuguaglianze e, per molti, si è fatto più urgente il desiderio di fare la valigia e partire . Loro, invece, sono restati e hanno fatto una proposta concreta per migliorare il dialogo da sempre carente tra due mondi, quello della formazione e quello delle imprese, soprattutto attraverso la trasformazione di uno strumento che non ha funzionato, anzi è diventato divisivo: i PCTO, ovvero l’ex Alternanza lavoro. Così 27 Giovani tra i 16 e i 24 anni di StarNet Youth, l’organo Giovanile della rete StarNet (che unisce scuole, imprese, istituzioni e Terzo settore per orientare e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti meridionali, ed è finanziata dal Goethe Institut e dalla fondazione ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) Sono innamorati della loro terra e non voglio andarsene. Ma sanno che la pandemia ha peggiorato la situazione, aumentato le disuguaglianze e, per molti, si è fatto più urgente il desiderio di fare la valigia e partire . Loro, invece, sono restati e hanno fatto una proposta concreta per migliorare il dialogo da sempre carente tra due mondi, quello della formazione e quello delle imprese, soprattutto attraverso la trasformazione di uno strumento che non ha funzionato, anzi è diventato divisivo: i PCTO, ovvero l’ex Alternanza. Così 27tra i 16 e i 24 anni di StarNet Youth, l’organole della rete StarNet (che unisce scuole, imprese, istituzioni e Terzo settore per orientare e favorire l’ingresso nel mondo deldegli studenti meridionali, ed è finanziata dal Goethe Institut e dalla fondazione ...

