Documenti falsi per incassare 10mila euro, arrestata 24enne a Giugliano (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Una insospettabile 24enne di Giugliano (Na) , incensurata, si è presentata ieri all'ufficio postale di Via Magellano stringendo tra le mani un assegno di 10mila euro, compilato in suo favore. La somma è piuttosto elevata e il cassiere ha avuto qualche sospetto. Con il pretesto di dover fare alcune fotocopie, si è allontanato e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari della sezione radiomobile sono arrivati hanno innanzitutto verificato il documento e scoprono che è palesemente contraffatto. La 24enne è così finita in manette per possesso di Documenti di identificazione falsi, il suo assegno (e la carta di identità) posto sotto sequestro. E' ora ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

