Ci pensa ancora lui! Lapadula decisivo: il Benevento trionfa nel 1° turno di semifinali dei Playoff di Serie B (Di martedì 17 maggio 2022) Sono iniziate oggi le semifinali dei Playoff di Serie B. Il primo turno sorride al Benevento, che ha superato in casa il Pisa per 1-0. A regalare ai padroni di casa la vittoria è stato ancora una volta Lapadula, che ha segnato all’85’ il gol del trionfo. Sabato ci sarà il verdetto decisivo con la sfida di ritorno in casa del Pisa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Sono iniziate oggi ledeidiB. Il primosorride al, che ha superato in casa il Pisa per 1-0. A regalare ai padroni di casa la vittoria è statouna volta, che ha segnato all’85’ il gol del trionfo. Sabato ci sarà il verdettocon la sfida di ritorno in casa del Pisa. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Piu_Europa : Troppe sono ancora le discriminazioni sulla pelle delle persone LGBTQ+ in Italia per colpa di chi pensa che parlare… - martaottaviani : 2/ L'economia turca va male, distrarre la sua opinione pubblica e compattare consenso è un'opportunità quasi imperd… - 21m0n_3 : @CuoreDolente Naah, tranquilla...sopporto la veglia ancora per molto...pensa che io un giorno, sono andato a letto… - becca22cr7 : @diMartedi @ale_dibattista Draghi non ti ha ancora portato in tribunale per tutte le cose che dici di continuo su d… - Aquila654 : @guglielmotim Ancora pensa ai regali che vi hanno fatto -