Can Yaman costretto a cambiare casa: “Hanno superato i limiti” (Di martedì 17 maggio 2022) Duro sfogo di Can Yaman sui social, nella giornata di oggi. L’attore costretto a cambiare casa informa i fan e ammette: “Hanno superato i limiti” Ancora grane per Can Yaman e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 17 maggio 2022) Duro sfogo di Cansui social, nella giornata di oggi. L’attoreinforma i fan e ammette: “” Ancora grane per Cane… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

AvanziniMonica : RT @Antonie62668652: Io alle parole senza senso di chi vuole descrivere Can... Preferisco la grande bravura di questo fantastico attore...… - Marisabasile16 : RT @DLocascio68: Noi come fans abbiamo il compito di supportare e amare il nostro idolo in tutto ciò che fá. Il tutto va fatto sempre nel r… - KTilikidou : RT @MariannaCardini: Amare Can Yaman non significa stalkerarlo Significa gioire di vederlo felice Festeggiare i suoi successi Aver vogli… - jdbmyeverythjng : 'sottoscritto' dalle stalker di Can Yaman per eccellenza. Wow, con che coraggio... - zimandra24 : RT @MariannaCardini: Come sempre Anche in una situazione simile Can Yaman è un signore Nonostante portato all'estremo da comportamenti i… -