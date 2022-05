Basket: ecco le 16 azzurre convocate per il raduno a Chianciano Terme (Di martedì 17 maggio 2022) La Nazionale femminile di Basket il prossimo 23 maggio si raduna a Chianciano Terme per preparare il torneo che le azzurre giocheranno a Melilla l’1 e il 2 giugno col Belgio e le padrone di casa della Spagna. Sono sedici le convocate da Lino Lardo, coach della Nazionale: prima convocazione con la Senior per Silvia Pastrello, Elisa Policari, Carlotta Gianolla, Alessandra Orsili e Maria Miccoli. Martina Bestagno è l’unica Over 30 di un gruppo che in raduno porterà 23 medaglie vinte in competizioni FIBA tra Mondiali ed Europei Giovanili, di cui 10 d’Oro (Fassina, Madera, Natali 2, Orsili, Panzera 2, Pastrello, Trucco, Verona). Nello staff tecnico coordinato da Lino Lardo torna Cinzia Zanotti, già assistente in Nazionale dal 2017 al 2019: prenderà il posto di Giovanni Lucchesi. Di ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) La Nazionale femminile diil prossimo 23 maggio si raduna aper preparare il torneo che legiocheranno a Melilla l’1 e il 2 giugno col Belgio e le padrone di casa della Spagna. Sono sedici leda Lino Lardo, coach della Nazionale: prima convocazione con la Senior per Silvia Pastrello, Elisa Policari, Carlotta Gianolla, Alessandra Orsili e Maria Miccoli. Martina Bestagno è l’unica Over 30 di un gruppo che inporterà 23 medaglie vinte in competizioni FIBA tra Mondiali ed Europei Giovanili, di cui 10 d’Oro (Fassina, Madera, Natali 2, Orsili, Panzera 2, Pastrello, Trucco, Verona). Nello staff tecnico coordinato da Lino Lardo torna Cinzia Zanotti, già assistente in Nazionale dal 2017 al 2019: prenderà il posto di Giovanni Lucchesi. Di ...

Advertising

sportface2016 : #Basket: ecco le 16 azzurre convocate per il raduno a Chianciano Terme - Fresatura_Bo : Basket Promozione: ecco le magnifiche otto che giocheranno i quarti di finale - ER_Notizie : Basket Promozione: ecco le magnifiche otto che giocheranno i quarti di finale - OA_Sport : Basket femminile: ecco le giocatrici che effettueranno il prossimo raduno con l'Italia - isaago : La stagione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non ancora finita! IT'S PLAYOFF TIME! Ecco il promo per gara 3… -