Atletica | Marcell Jacobs | “Ho avuto un piccolo problema muscolare I 200 non volevo farli”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 maggio 2022)è pronto per tornare in pista. L’oro olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella 4×100, dopo i guai intestinali di Nairobi, si è ripreso ed è pronto, stavolta senza particolari mire di qualsiasi genere, a scendere sulla pista di Savona, alla Fontanassa. Sensazioni, quelle in arrivo, che racconta alla Gazzetta dello Sport. Suldi Nairobi: “Ora sto bene, ma non è stato semplice. Il malessere è arrivato in fretta. la febbre è subito salita a 40°. In questo momento peso 80 kg, 2.5 in meno di dieci giorni fa, il che potrebbe non essere necessariamente un male. Ma ciò che conta è che a livello energetico ho perso poco“. E in ospedale: “A parte una volta, quando avevo 9 mesi, esperienza di cui non ho ricordi, è stato il mio primo ricovero. E sono stato fortunato: ho trovato medici bravissimi che ringrazio nuovamente. Per ...