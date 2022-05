Assange, Maurizi: “Gli Usa vogliono vendicarsi e mandare un messaggio a chi svela i loro segreti”. Noury: “Estradizione? Morte del giornalismo” (Di martedì 17 maggio 2022) “Forse è l’ultima giornata utile per chiedere con forza che la ministra dell’Interno britannica non prenda la decisione di estradare il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, negli Stati Uniti”. Così Riccardo Noury di Amnesty International apre la manifestazione per dire no all’Estradizione di Julian Assange, nel piazzale di Porta Pia, a pochi metri dall’ambasciata della Gran Bretagna, a Roma. Da domani il governo inglese può decidere se estradare oppure no il fondatore di Wikileaks, che negli Stati Uniti rischia una pena di 175 anni di reclusione. “Se estradato sarebbe la Morte del giornalismo investigativo e forse la Morte dello stesso Assange” afferma Noury. “Gli Stati Uniti si stanno vendicando per il fatto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Forse è l’ultima giornata utile per chiedere con forza che la ministra dell’Interno britannica non prenda la decisione di estradare il fondatore di Wikileaks, Julian, negli Stati Uniti”. Così Riccardodi Amnesty International apre la manifestazione per dire no all’di Julian, nel piazzale di Porta Pia, a pochi metri dall’ambasciata della Gran Bretagna, a Roma. Da domani il governo inglese può decidere se estradare oppure no il fondatore di Wikileaks, che negli Stati Uniti rischia una pena di 175 anni di reclusione. “Se estradato sarebbe ladelinvestigativo e forse ladello stesso” afferma. “Gli Stati Uniti si stanno vendicando per il fatto che ...

