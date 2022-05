Ultime Notizie – Incendio a Monterotondo, Comune: “Tenete finestre chiuse” (Di lunedì 16 maggio 2022) Incendio a Monterotondo, in provincia di Roma, il Comune invita i cittadini a tenere le finestre chiuse. In fiamme un capannone industriale di vernici. Per il rogo divampato intorno alle 13 sono state evacuate le aziende vicine e chiuse le strade intorno al capannone che si trova tra via Leonardo da Vinci e via Pacinotti. Risulta lievemente intossicato il titolare dell’azienda. “E’ in corso un importante Incendio, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale. Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022), in provincia di Roma, ilinvita i cittadini a tenere le. In fiamme un capannone industriale di vernici. Per il rogo divampato intorno alle 13 sono state evacuate le aziende vicine ele strade intorno al capannone che si trova tra via Leonardo da Vinci e via Pacinotti. Risulta lievemente intossicato il titolare dell’azienda. “E’ in corso un importante, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale. Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - VesuvioLive : EAV cancella CuMare Express: il biglietto costava 10 euro, treno sempre vuoto - Palingenius1 : RT @giovanni_barba: Perché Chico Forti non torna in Italia? - junews24com : Pogba Juve: fantasia, duttilità ed esperienza. Il matrimonio conviene a tutti - - AIRAODV : Ultime notizie - ASSEGNATE LE RISORSE NAZIONALI PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE SOCIALE. Con il Decreto Direttoriale… -