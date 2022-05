Pace proibita, Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – All’indomani del “successo straordinario” registrato dall’evento pacifista ‘Pace proibita’ dello scorso 2 maggio al teatro Ghione di Roma, Michele Santoro l’aveva detto: “È solo l’inizio”. E domani infatti il giornalista, forte delle “400 mila persone” che hanno seguito l’evento tra Tv e web, rilancia. Lo fa insieme al direttore di ‘Avvenire’ Marco Tarquinio e all’attrice Sabina Guzzanti, con un appello al Parlamento italiano presentato, a nome di tutti i promotori dell’iniziativa pacifista, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Ad annunciarlo sui social è lo stesso Santoro dando appuntamento a domani alle 15. L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – All’indel “successo straordinario” registrato dall’evento pacifista ‘’ dello scorso 2 maggio al teatro Ghione di Roma, Michelel’aveva detto: “È solo l’inizio”. Einfatti il giornalista, forte delle “400 mila persone” che hanno seguito l’evento tra Tv e web,. Lo fa insieme al direttore di ‘Avvenire’ Marco Tarquinio e all’attrice Sabina Guzzanti, con unalitaliano presentato, a nome di tutti i promotori dell’iniziativa pacifista, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Ad annunciarlo sui social è lo stessodando appuntamento aalle 15. L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Pace proibita Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento - #Ultime #Notizie #proibita… - fisco24_info : Pace proibita, Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento: (Adnkronos) - Il giornalista insieme al diret… - italiaserait : Pace proibita, Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento - LocalPage3 : Pace proibita, Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento - GiovannaSerra3 : @DomenicaGianne4 Ieri sera in una video intervista con Gilletti ha parlato di pace proibita e non in favore della N… -