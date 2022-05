Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: P38 La Gang, indagine a Torino sul gruppo musicale che si ispira alle Br #p38lagang - discoradioIT : La procura di #Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo su un gruppo musicale chiamato P38 La Gang. I compone… - MediasetTgcom24 : P38 La Gang, indagine a Torino sul gruppo musicale che si ispira alle Br #p38lagang - Fangareggi : RT @24emilia: Concerto pro Br al circolo Arci di Reggio, identificati i 4 componenti della Gang P38 | 24Emilia - TgrRai : Identificati e denunciati dalla Digos di #ReggioEmilia i membri della Gang P38, la band accusata di inneggiare alle… -

commenta La procura di Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo su un gruppo musicale chiamatoLa. I componenti si esibiscono in passamontagna i testi delle loro canzoni conterrebbero riferimenti alle Brigate Rosse. Non si conoscono le ipotesi di reato e le circostanze che hanno ...Nel corso delle indagini condotte dalla Digos di Reggio Emilia sono stati identificati i quattro componenti della, indagati per istigazione a delinquere in concorso con il presidente del circolo il Tunnel di via del Chionso, Marco Vicini, in seguito ai fatti verificatisi al concerto del primo maggio, ...La procura di Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo su un gruppo musicale chiamato P38 La Gang. I componenti si esibiscono in passamontagna i testi delle loro canzoni conterrebbero riferiment ...TORINO. La procura di Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo su un gruppo musicale chiamato P38 La Gang. I componenti si esibiscono in passamontagna, e i testi delle loro canzoni conterrebbero ...