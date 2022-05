My Hero Academia: finale dello scontro tra Shoto e Dabi (Di lunedì 16 maggio 2022) My Hero Academia torna tra le pagine di Shonen Jump, dove scopriamo l’esito dello scontro fraticida tra Shoto e il villain Dabi. Copertina dedicata a Witch Watch Dabi avvolge l’intero campo di battaglia nelle sue fiamme infernali, ma Shoto ha perfezionato una tecnica in grado di batterlo. Seguendo una via diversa da quella pensata dal padre per combinare fiamme e ghiaccio, Shoto crea delle fiamme fredde, usando il suo cuore come punto d’incontro tra la parte destra e sinistra del corpo. Dabi, consumato dalle sue stesse fiamme, sostiene che lui e Shoto sono due linee che non si incontreranno mai, ma quest’ultimo è pronto a smentirlo. Con il suo attacco finale, non solo sconfigge il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 16 maggio 2022) Mytorna tra le pagine di Shonen Jump, dove scopriamo l’esitofraticida trae il villain. Copertina dedicata a Witch Watchavvolge l’intero campo di battaglia nelle sue fiamme infernali, maha perfezionato una tecnica in grado di batterlo. Seguendo una via diversa da quella pensata dal padre per combinare fiamme e ghiaccio,crea delle fiamme fredde, usando il suo cuore come punto d’incontro tra la parte destra e sinistra del corpo., consumato dalle sue stesse fiamme, sostiene che lui esono due linee che non si incontreranno mai, ma quest’ultimo è pronto a smentirlo. Con il suo attacco, non solo sconfigge il ...

