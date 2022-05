Lo spirito dell’Occidente e l’Europa

Advertising

Klevis_Gjoka : @GPerenne Dobbiamo combattere carissima o verremo distrutti e con noi morirà il più vero spirito dell’Occidente. - Arcotangente1 : @MisssFreedom Non c'è nulla di più zeitgeist di criticare Draghi alla cazzo interpretando uno spirito del tempo ban… - GallieraEttore : @maurizioacerbo Si sono d’accordo rivendica lo spirito di un popolo,di una superpotenza che rischia di diventare provincia dell’Occidente -

IlPiacenza

... l'Europa 'senza radici' e il relativismo. Non ... Per ritrovare se stessa, l'Europa non ha bisogno'esercito di ... Si aspettava che Bergoglio andasse a Mosca o a Kiev 'Lo...... povero di carattere ma ricco di, dichiarando la sua ... il piano Kalergi non sarebbe opera degli ebrei, bensì'... mentre Raspail precisa meglio la sua tesi di fondo: "Il nostro... Guerra e pace