Le lacrime di Chiellini e Dybala la pagina più emozionante di Juventus-Lazio: la partita finisce 2-2 (Di lunedì 16 maggio 2022) La Lazio ha conquistato un risultato prezioso contro la Juventus, nell'ultima partita della 37esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Allegri si è presentata senza grossi obiettivi, mentre i biancocelesti con il pareggio di oggi hanno staccato il pass per l'Europa League. Gli ospiti si sono presentati a Torino senza il calciatore più pericoloso: Ciro Immobile. La Lazio si schiera con Cabral, Felipe Anderson e Zaccagni. La Juventus con Vlahovic, Morata e Dybala. Grandissime emozioni prima della partita: i tifosi bianconeri sono stati protagonisti di un omaggio da brividi per l'ultima allo Stadium di Giorgio Chiellini. La coreografia è stata bellissima e il difensore ha lasciato il campo dopo 17 minuti, il numero delle stagioni in bianconero.

