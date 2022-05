La giornalista russa che voleva un missile su Torino durante Eurovision

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Ci vorrebbe unsu”: con queste parole, affidate al suo account Telegram, laYuliya Vityazeva, di recente ospitata in talk show italiani come “Diritto e Rovescio” e “Dimartedì” ha invocato la distruzione “con unSatan” del Pala Alpitour dove si stava tenendo l’Song Contest, vinto dalla band ucraina Kalush Orchestra. Il messaggio minatorio dellaYuliya Vityazeva su TelegramTra le reazioni di Mosca all’evento, dalla quale i cantanti russi sono stati esclusi preventivamente, c’era stato anche un annuncio da parte di un collettivo hacker pro-Cremlino di agire sulla trasmissione broadcast della gara e impedirne la diffusione: un attacco non andato a buon fine, a quanto pare, visto che ...

L'ucraino Maistrouk irride il russo A scriverlo è il Fatto quotidiano che fa notare ... Sulle bombe al fosforo contro Azovstal la scritta: battaglione con le ore contate Secondo il ... giornalista ucraina ... perché starei mettendo in cattiva luce la Russia, e mi ha insultato dicendomi che sono un burattino nelle mani degli americani (classico linguaggio da troll).