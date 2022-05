Eurovision, aveva ragione Frank Zappa (Di lunedì 16 maggio 2022) Magari scomodare Adorno e la Scuola di Francoforte è azzardato, ma non c’è dubbio che tra musica e politica il legame è forte e che l’estetica è politica. O, se vogliamo tirare in ballo Frank Zappa, la politica è il ramo intrattenimento dell’industria. Non si è mai visto così chiaro come all’EurovisionSongContest Vien Dal Mare. Un messaggio continuo nel segno dell’agenda globalista che dall’America è stata importata, in versione post Giochi Senza Frontiere, dall’Unione Europea che è solo un comitato di affari di stampo politico. Quella melassa di suoni indistinguibili nell’apparente diversità, dolciastri, innocui, che si capisce subito essere stati assemblati con gli stessi computer manovrati dagli stessi due o tre smanettoni in ruolo di produttori. Produttori di che? Non ci sarà un solo brano destinato a passare nella memoria ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Magari scomodare Adorno e la Scuola di Francoforte è azzardato, ma non c’è dubbio che tra musica e politica il legame è forte e che l’estetica è politica. O, se vogliamo tirare in ballo, la politica è il ramo intrattenimento dell’industria. Non si è mai visto così chiaro come all’SongContest Vien Dal Mare. Un messaggio continuo nel segno dell’agenda globalista che dall’America è stata importata, in versione post Giochi Senza Frontiere, dall’Unione Europea che è solo un comitato di affari di stampo politico. Quella melassa di suoni indistinguibili nell’apparente diversità, dolciastri, innocui, che si capisce subito essere stati assemblati con gli stessi computer manovrati dagli stessi due o tre smanettoni in ruolo di produttori. Produttori di che? Non ci sarà un solo brano destinato a passare nella memoria ...

