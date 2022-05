Covid,Salvini: insensato obbligo mascherine a scuola, abolirlo (Di lunedì 16 maggio 2022) "Più di 30 gradi in classe e obbligo di mascherina su bocca e naso per ore anche seduti al banco? Non ha senso, cambiamo questa regola inutilmente punitiva, lo meritano i bambini, lo chiedono genitori ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Più di 30 gradi in classe edi mascherina su bocca e naso per ore anche seduti al banco? Non ha senso, cambiamo questa regola inutilmente punitiva, lo meritano i bambini, lo chiedono genitori ...

Advertising

mummy53690440 : Il Covid c'è ancora ma stavolta si vota solo di domenicaEcco il piano per far fallire i referendum sulla Giustizia - Alberto00766701 : @Voroklimef Salvini aveva preso posizioni forti, coraggiose e giuste anche sul Covid. Puntualmente rimangiate perch… - Salepepe14 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sono felice che non vada in tribunale Fontana: non pervenute scuse di Pd e M5S. Be', nemmeno le scuse di Attil… - frabariol : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sono felice che non vada in tribunale Fontana: non pervenute scuse di Pd e M5S. Be', nemmeno le scuse di Attil… - Annalis04484378 : RT @vale_ria_: Si può non essere d'accordo con lui politicamente, ma pensare che Salvini rischi 15 anni di carcere per niente, mentre l'att… -